BTS Masuk Nominasi Grup Internasional Terbaik di BRIT Awards 2022 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesuksesan Bangtan Boys (BTS) tahun ini membuat mereka kembali masuk nominasi Grup Internasional Terbaik di BRIT Awards 2022.

Dilansir dari Soompi, Minggu (19/12/2021), British Phonographic Industry (BPI) secara resmi mengumumkan nominasi BRIT Awards 2022.

Setelah membuat sejarah tahun lalu dengan menjadi artis Korea pertama yang dinominasikan untuk penghargaan BRIT, BTS meraih nominasi kedua mereka untuk acara penghargaan tahun ini.

Sama seperti tahun lalu, BTS telah dinominasikan untuk Grup Internasional Terbaik. Tahun ini mereka akan bersaing dengan ABBA, Måneskin, Silk Sonic, dan The War on Drugs dalam nominasi penghargaan tahun ini.

Hal ini tentu menambah prestasi BTS apalagi masuk nominasi BRIT Awards 2022 menjadi suatu kebanggan bagi grup mana pun lantaran ajang ini dianggap sebagai upacara penghargaan musik paling terkenal di Inggris Raya.

Dijadwalkan, BRIT Awards 2022 akan diselenggarakan pada 8 Februari mendatang.

Sebelumnya, BTS juga meraih prestasi mengesankan di Asia. Mereka menyapu keempat Daesang (Hadiah Utama) untuk tahun ketiga berturut-turut di Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021.

Empat daesang tersebut yakni Song of the Year (Butter), Album of the Year (BE), Artist of the Year, dan Worldwide Icon of the Year.

Selain daesang, grup beranggotakan tujuh orang ini memenangkan lima penghargaan lagi di MAMA 2021. Jadi totalnya BTS meraih 9 penghargaan di MAMA 2021.

