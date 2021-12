Daftar Pemenang Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021: BTS Bawa Pulang 9 Trofi

Konser PTD BTS di LA - BTS menyapu keempat Daesang untuk tahun ketiga berturut-turut: Song of the Year (Butter), Album of the Year (BE), hingga Worldwide Icon of the Year.

TRIBUNNEWS.COM - Penganugrahan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 diselenggarakan di CJ ENM's Contents World di Kota Paju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada Sabtu (11/12/2021).

MAMA 2021 dipandu oleh Lee Hyori.

Ini menandai pertama kalinya seorang artis wanita menjadi pembawa acara penghargaan tahunan.

BTS menyapu keempat Daesang (Hadiah Utama) untuk tahun ketiga berturut-turut: Song of the Year (“Butter”), Album of the Year (“BE”), Artist of the Year, dan Worldwide Icon of the Year.

Secara total, BTS membawa pulang sembilan trofi MAMA 2021.

Penyanyi IU membawa pulang piala untuk Best Artist (Female).

Untuk Best Artist (Male) diraih oleh Baekhyun EXO.

Potret Baekhyun EXO. (IG Baekhyun)

Ada penyanyi asal Indonesia, Lyodra yang menerima penghargaan untuk kategori Best New Asian Artist (Indonesia).

Lalu, aespa dan ENHYPEN memenangkan Best New Artist serta Worldwide Fans' Choice Top 10.

Penganugrahan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2021 diselenggarakan di CJ ENM's Contents World di Kota Paju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada Sabtu (11/12/2021). aespa dan ENHYPEN memenangkan Best New Artist serta Worldwide Fans' Choice Top 10. (IG koreadispatch)

Dilansir dari Soompi, berikut ini daftar pemenang selengkapnya di bawah ini: