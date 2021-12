Chord Gitar Lagu Yang Terdalam - NOAH, Kunci dari C: Maafkan Jika Kau Ku Sayangi dan Bila Ku Menanti

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Yang Terdalam oleh NOAH dalam artikel berikut ini.

Sebelumnya, lagu Yang Terdalam lebih dulu dipopulerkan oleh Peterpan yang kini berubah nama jadi NOAH.

Kemudian, lagu ini di aransemen ulang pada 2021, termasuk kembali merilis video klip versi baru.

Video klip terbaru Yang Terdalam tayang di YouTuber NOAH OFFICIAL pada 17 Desember 2021.

Hingga Rabu (20/12/2021), klip tersebut telah ditonton lebih dari 8,6 juta kali.

Bahkan lagu Yang Terdalam viral di aplikasi TikTok dengan kutipan lirik: maafkan jika kau ku sayangi dan bila ku menanti.

Chord Gitar Lagu Yang Terdalam - NOAH:

Intro : C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

Interlude : C A# G# G C A# G# G

[REFF]

C F

Takan lelah aku menanti

G C

Takan hilang cintaku ini

C F

Hingga saat kau tak kembali

G C

Kan ku pendam dihati saja

Interlude : C A# G# G [4x]

C F G C

C F G C

Kau telah tinggalkan hati yang terdalam

C F G C

Hingga tiada cinta yang tersisa dijiwa

Video Klip Lagu Yang Terdalam - NOAH:

