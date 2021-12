Tutup Akhir Tahun,  Voice of Baceprot Tampil di Konser Virtual Supermusic Nextzone Live 360

TRIBUNNEWS.COM - Band fenomenal Voice of Baceprot atau VoB akan tampil dalam konser virtual bertajuk Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert di akhir tahun 2021.

Pada konser kali ini, VoB akan ditemani oleh Barry Likumauhwa dan Rey Marshall gitaris Kelompok Penerbang Roket.

Dewa Budjana dan Adyan Gorust juga akan didatangkan dalam sesi live interview.

VoB sendiri baru saja pulang dari konser tur Eropa bertajuk Fight, Dream, Believe yang digelar di 8 kota di Belanda, Belgia, Perancis, dan Swiss.

Baca juga: Voice of Baceprot Rilis Single God Allow Me (Please) To Play Music

Setelah menjalani konser tur Eropa di 8 kota, Voice of Baceprot akan tampil dalam Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert pada Kamis, 23 Desember 2021. (Dok. Supermusic)

Pengalaman konser tur Eropa perdana ini akan dibagikan dalam sesi live interview bersama Dewa Budjana dan Adyan Gorust.

"Buat kami konser ini seperti penyambutan kepulangan kami dari rangkaian konser tur Eropa. Karena itu kami sangat excited dan gak sabar," kata Marsya Kurnia sang vokalis dilansir Kompas.com, Rabu (22/12/2021).

Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert juga akan menjadi kesempatan bagi rock trio asal Garut ini membawakan singel baru mereka yang berjudul "God, Allow Me (Please), to Play Music".

"Apalagi di konser kali ini kami berkesempatan berkolaborasi dengan musisi-musisi senior yang sekaligus guru kami. Ada beberapa up-coming single terbaru yang juga kami bawakan di sini," kata Marsya.

Baca juga: Voice of Baceprot Wujudkan Mimpi Bisa Manggung di Wacken Open Air 2022

Voice of Baceprot di atas panggung District Stage dalam Synchronize Fest 2017 di Gambir Expo Jakarta Pusat pada Jumat (6/10/2017). (tribunnews.com)

Aksi VoB berkolaborasi dengan Barry Likumahuwa dan Rey Marshall juga menjadi sajian yang sayang untuk dilewatkan.

"Tidak terbayang bagaimana keseruan yang terjadi di panggung nanti dengan berbagai aksi penuh kejutan dan wajib disaksikan," ujar Adjie Aditya Purwaka selaku perwakilan dari Supermusic.

Supermusic NEXTZone Live 360 Virtual Concert bisa diakses dan ditonton langsung melalui website superlive secara gratis pada Kamis, 23 Desember 2021.

Exclusive merchandise bisa didapatkan melalui pembelian di SuperStore Official yang ada sejumlah marketplace dengan pembelian merchandise minimal Rp 100.000,-.

Para pembeli merchandise di Superstore Official juga memiliki peluang untuk bisa mengikuti sesi virtual meet & greet via Zoom yang akan disiarkan langsung pada saat live streaming nanti.

Akan ada 3 orang beruntung akan dipilih dan berpeluang besar untuk mendapatkan exclusive merchandise tambahan dari Supermusic. (Ady Prawira Riandi/kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tutup Akhir Tahun, Supermusic NEXTZone Hadirkan Konser Voice of Baceprot"