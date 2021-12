Dua Tahun Suaminya Meninggal, Intan RJ: Anakku Sudah Minta Ayah Baru

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hampir dua tahun meninggalnya sang suami, bintang sinetron dan presenter Intan RJ mengakui anak-anaknya ingin punya ayah baru.

Akan tetapi, keinginan ayah baru dari anak-anaknya diakui Intan RJ tidak langsung disampaikan kepadanya, justru kepada neneknya.

"Aku kemarin sempat dengar dari mamahku. Ternyata anakku Amira bilang, 'aku masih kepingin punya papah, mau baru aaku pengin'. Huh, ternyata anakku ngomong gitu," kata Intan RJ ketika ditemui di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/12/2021) malam.

Baca juga: Intan RJ Sedih, Hanya Bisa Rayakan Ulang Tahun Bersama Foto Mendiang Suami

Baca juga: Bintangi Film Backstage, Sissy Priscillia Terkenang Sosok Ayahnya

Wanita 37 tahun itu mengungkapkan, dirinya sudah membuka hati sebelum mengetahui anak-anak meminta ayah baru dalam hidup mereka.

"Jujur aku sudah berusaha membuka hati dan mencoba untuk berjalan life must go on," ucapnya.

Karena sudah membuka hati yang diiringi permintaan anak-anak ingin ayah baru, wanita kelahiran Jakarta, 22 Desember 1984 itu jadi sering mencurahkan isi hatinya di makam sang suami.

"Aku suka mencurahkan hati dan ngobrol sama suamiku di makam, mengenai yang aku dapatin ketika buka hati, 'pah papah tau ga? Sih cowok ini gini gini' gitu," jelasnya.

"Curhat di makam suami, jadi fase dimana aku sudah buka hati pada akhirnya iya dan mencoba jangan terlalu keras sama diri sendiri," tambahnya.

Diluar dari keinginan anak-anak meminta ayah baru, Intan RJ menegaskan bahwa dirinya juga masih membutuhkan pendamping hidup.

"Jujur aku ngaku masih butuh teman ngobrol, sharing, dan yang bisa berbagi kasih sayang yang tulus dan apa adanya. Untuk sekarang belum ada dan mau mencoba terus," ujar Intan RJ.