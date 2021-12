Sudah Buka Hati, Intan RJ Siap Menjanda Selamanya Jika Tak Bertemu Jodoh

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah hampir dua tahun sang suami meninggal dunia, bintang sinetron dan presenter Intan RJ mengaku sudah membuka hati.

Intan RJ merasa jika dirinya terus terpuruk akan kesedihan sang suami, Wahyu Indra Utama meninggal dunia adalah hal yang tidak baik.

'Jujur aku sudah berusaha membuka hati dan mencoba untuk berjalan life must go on," kata Intan RJ ketika ditemui di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/12/2021) malam.

Baca juga: Dua Tahun Suaminya Meninggal, Intan RJ: Anakku Sudah Minta Ayah Baru

Baca juga: Intan RJ Sedih, Hanya Bisa Rayakan Ulang Tahun Bersama Foto Mendiang Suami

"Jujur aku ngaku masih butuh teman ngobrol, sharing, dan yang bisa berbagi kasih sayang yang tulus dan apa adanya," sambungnya.

Selama membuka hati, wanita 37 tahun itu tak menampik ada saja lelaki yang berusaha mendekati dan ingin menjadi kekasihnya.

Intan RJ ketika ditemui di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (22/12/2021) malam (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

"Tapi nyatanya aku menemukan lelaki yang engga serius dan maunya main-main," ucapnya.

Beruntung wanita kelahiran Jakarta, 22 Desember 1984 itu bisa tegas berbicara dan menolak lelaki yang hanya mau main-main dengannya.

"Aku selalu bilang aku gak mencari for fun atau kesenangan. Kesenangan aku gak masuk dalam 10 list hidup aku, aku struggling sendiri ada anak dan keluarga," jelasnya.

Kendari demikian, wanita bernama asli Intan Rizky Jaenab itu menyadari hidupnya butuh senang-senang. Tapi, bukan hubungan asmara yang senang-senang yang ia cari.