Spider-Man: No Way Home Jadi Film Era Pandemi Pertama yang Hasilkan Lebih dari 1 Miliar Dolar

TRIBUNNEWS.COM - Spider-Man: No Way Home menjadi film era pandemi pertama yang menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar (Rp 14 triliun).

Spider-Man: No Way Home juga meraih gelar film terlaris tahun 2021.

Melansir BBC, Spider-Man: No Way Home juga mengalahkan epik Perang Korea buatan China, The Battle of Lake Changjin yang meraup 905 miliar dolar di seluruh dunia.

Poster Film Spider-Man: No Way Home (2021) (IMDb)

Menurut firma analisis data media Comscore, film terakhir yang meraup lebih dari 1 miliar dolar adalah Star Wars 2019: The Rise of Skywalker.

Tidak ada produksi Hollywood lain yang mendekati pencapaian box office Spider-Man: No Way Home sejak pandemi dimulai dua tahun lalu.

Selama akhir pekan, pendapatan box office global untuk film Marvel Cinematic Universe terbaru mencapai 1,05 miliar dolar.

Produksi bersama antara Sony dan Disney mencapai tonggak sejarahnya kurang dari dua minggu setelah penayangan perdananya bahkan ketika varian Omicron dari Covid-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, meningkatkan kekhawatiran baru tentang acara dalam ruangan.

Film ini belum dirilis di China, yang saat ini merupakan pasar bioskop terbesar di dunia.

Spider-Man: No Way Home diperankan Tom Holland sebagai Peter Parker.

Benedict Cumberbatch dan Tom Holland di Spider-Man: No Way Home (2021) (IMDb)

Zendaya berakting sebagai MJ dan Benedict Cumberbatch sebagai penyihir Doctor Strange.

Sebelum No Way Home, film James Bond terbaru MGM No Time to Die, yang menghasilkan 774 juta dolar di box office secara global, adalah film Hollywood dengan pendapatan kotor tertinggi pada tahun 2021 dan pandemi.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)