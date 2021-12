Bantah Punya 2 Bayi Laki-laki untuk Gimmick, Ivan Gunawan Akui Merasa Kesepian Setiap Hari

TRIBUNNEWS.COM - Pada Boy William, presenter Ivan Gunawan perkenalkan dua boneka yang ia sebut sebagai bayi laki-lakinya.

Ia memberi nama anak pertama Miracle Putra Gunawan dengan panggilan Eqqel.

Sedangkan anak kedua, bernama Marvelous Putra Gunawan dan biasa dipanggil Marvel.

Ivan Gunawan memberi nama kedua bayi laki-lakinya terinspirasi dari film superhero.

Melihat tingkah sang sahabat, Boy William sempat mengira Ivan Gunawan sedang tidak sadar.

"Have you lost your mind?," tanya Boy William dikutip dari YouTube-nya, Selasa (28/12/2021).

Ivan Gunawan perkenalkan dua bayi laki-lakinya pada Boy William. (Instagram @ivan_gunawan)

Ivan Gunawan menegaskan, saat ini dirinya dalam keadaan sadar memiliki dua bayi laki-laki.

Walaupun selama ini, tak sedikit orang yang mengira dirinya stres dan halu.

"Nggak, aku masih sadar kok. Banyak orang yang bilang katanya aku stres, halu," kata Ivan Gunawan.

Bahkan, Ivan Gunawan sampai geram karena Boy William terus mengatakan bayinya adalah boneka.