Chord Gitar dan Lirik Jatuh Hati - Raisa, dari Kunci C: Ku Terpikat pada Tuturmu Aku Tersihir Jiwamu

Berikut chord gitar dan lirik lagu Jatuh Hati yang dipopulerkan oleh Raisa Andriana.

Raisa merilis lagu Jatuh Hati pada 2016.

Lagu bergenre pop tersebut tergabung dalam album bertajuk Handmade.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jatuh Hati - Raisa

C F C F

Ada ruang hatiku yang kau temukan

C F C F

Sempat aku lupakan kini kau sentuh

Em Am Dm Am Bb G

Aku bukan jatuh cinta namun aku jatuh hati heei

C Dm Em F

Ku terpikat pada tuturmu aku tersihir jiwamu

Am Em Bb G

Terkagum pada pandangmu caramu melihat dunia

C Dm Em F

Kuharap kautahu bahwa ku terinspirasi hatimu

Am Em Bb G C

Ku tak harus memilikimu tapi bolehkah ku s'lalu di dekatmu

C F C F

Ada ruang hatiku kini kau sentuh

Em Am Dm Am Bb G

Aku bukan jatuh cinta namun aku jatuh hati

C Dm Em F

Ku terpikat pada tuturmu aku tersihir jiwamu

Am Em Bb G

Terkagum pada pandangmu caramu melihat dunia

C Dm Em F

Kuharap kautahu bahwa ku terinspirasi hatimu

Am Em Bb G C

Ku tak harus memilikimu tapi bolehkah ku s'lalu di dekatmu

Am Em F G E/G#

Katanya cinta memang banyak bentuknya

Am Em F Am Bb A

Kutahu pasti sungguh aku jatuh hati..hii

D Em F#m G

Ku terpikat pada tuturmu aku tersihir jiwamu

Bm F#m C A

Terkagum pada pandangmu caramu melihat dunia

D Em F#m G

Kuharap kautahu bahwa ku terinspirasi hatimu

Bm F#m C

Ku tak harus memilikimu tapi bolehkah ku s'lalu di dekatmu

A D

tapi bolehkah ku s'lalu di dekatmu

