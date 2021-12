Ilustrasi Chord Gitar dan Lirik Lagu Feeling Good - Nina Simone: Birds Flying High, You Know How I Feel

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Feeling Good yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Nina Simone.

Diketahui, lagu ini dirilis pada tahun 1965 dan ditulis oleh Anthony Newley dan Leslie Bricusse.

Selain itu fakta lain terkait lagu Feeling Good adalah pernah dicover oleh Michael Buble, Avicii, hingga grup musik, Muse.

Sementara lagu Feeling Good juga memiliki video klip yang telah diunggah di kanal YouTube Nina Simone dan ditonton sebanyak lebih dari 6 juta kali sejak artikel ini ditulis.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Feeling Someone - Nina Simone

[Verse]

Em Em7/D C7 B7

Birds flying high you know how I feel

Em Em7/D C7 B7

Sun in the sky you know how I feel

Em Em7/D C7 B7

Reeds driftin’ on by you know how I feel

[Chorus]

Em

It’s a new dawn

Em7/D

It’s a new day

C7

It’s a new life

B7 A B

F-o-r me

And I’m feeling good

Em Em7/D C7 B7

[Verse]

Em Em7/D C7 B7

Fish in the sea you know how I feel

Em Em7/D C7 B7

River running free you know how I feel

Em Em7/D C7 B7

Blossom in the tree you know how I feel

[Chorus]

Em

It’s a new dawn

Em7/D

It’s a new day

C7

It’s a new life

B7 A B

F-o-r me

And I’m feeling good

Em Em7/D C7 B7

[Verse]

Em Em7/D C7 B7

Dragonfly out in the sun you know what I mean, don’t you know

Em Em7/D C7 B7

Butterflies all havin’ fun you know what I mean

Em Em7/D C7 B7

Sleep in peace when day is done

That’s what I mean

[Chorus]

Em

And this old world

Em7/D

Is a new world

C7

And a bold world

B7 A B

F-o-r me

Em Em7/D C7 B7

Em Em7/D C7 B7

Stars when you shine you know how I feel

Em Em7/D C7 B7

Scent of the pine you know how I feel

Em Em7/D C7 B7

Oh freedom is mine and I know how I feel

Em Em7/D C7 B7

Em

It’s a new dawn

Em7/D

It’s a new day

C7

It’s a new life

B7 A B

F-o-r me

And I’m feeling good

Em Em7/D C7 B7

