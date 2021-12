Chord Gitar Selalu Ada - Blackout, Betapa Hancur Hati Hilang Gairah Hidup

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Selalu Ada dari Blackout.

Chord gitar Selalu Ada - Blackout

[Intro] C

C

Betapa hancur hati

Am

hilang gairah hidup

Dm

serasa hampa

G

selimuti di jiwa

C

Tak ada lagi tawa

Am

dan tak ada ceria

Dm

semua hilang

G

terkubur dalam duka

Am Em F C

Dia.. kini telah pergi..jauh

Am Em F

terbang.. tinggi tinggalkanku

Fm

di sini

[Reff]

C E

Tuhan Engkau tahu aku mencintainya

F Fm

dan tak ada yang bisa mengganti dirinya

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku

[Musik] C E F Fm

C E F Fm

Am Em F C

Hu.. huu.. huu.. huu..

Am Em F Fm

hu.. huu.. huu.. yeach..

Kembali ke Reff

C E F

Tuhan Engkau tahu, wou yehee.. ooh..

Fm

aku mencintainya, wow

C E

Tuhan hanya dia yang selalu ada

F Fm (C)

dalam anganku, dalam benakku

[Outro] C E F Fm

