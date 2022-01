Kunci Gitar dan Lirik Lagu Takut - Idgitaf

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Takut yang dipopulerkan oleh Idgitaf dalam artikel ini.

Lagu Takut dipopulerkan oleh penyayi yang memulai debutnya lewat TikTok, Brigita Meliala.

Penyanyi yang dikenal dengan nama Idgitaf menulis lirik lagu Takut sendiri.

Takut menceritakan tentang berbagai kekhawatiran orang-orang yang memasuki usia kepala dua.

Video klip lagu Takut pertama kali diunggah di kanal YouTube Idgitaf pada 14 Oktober 2021 silam.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Takut - Idgitaf:

Capo di fret 2

(Intro) C...

C

Sudah di kepala dua..

C C7

Harus mulai dari mana..

F

Ambisiku bergejolak

C/E

Antusias tak karuan

D G

Banyak mimpi-mimpi yang 'kan ku kejar..

C

lika-liku perjalanan

C C7

Ku terjebak sendirian..

F

Tumbuh dari kebaikan..

C/E

Bangkit dari kesalahan..

D G

Berusaha pendamkan kenyataan bahwa..



(Reff)

C

Takut tambah dewasa, takut aku kecewa

C C7

Takut tak seindah yang kukira..

F C/E

Takut tambah dewasa, takut aku kecewa

D G

Takut tak sekuat yang kukira..

Am

Aku tetap bernafas

Bm

Meski sering tercekat

F

Aku tetap bernafas

Fm C...

Meski aku tak merasa bebas..

C

Pertengahan dua lima..

C &nb…

