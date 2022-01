Chord Gitar Lagu Pujaan Hati - Kangen Band, Kunci Mudah dari C: Hei Pujaan Hati, Apa Kabarmu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Pujaan Hati dari Kangen Band, serta video klipnya.

Lagu ini masuk dalam album bertajuk Pujaan Hati yang dirilis pada 2009 silam.

Video klip lagu Pujaan Hati ini diunggah di YouTube Warner Music Indonesia pada 8 November 2009.

Chord Gitar Pujaan Hati - Kangen Band :

Intro: C G Am Em

F C Dm G

C G

Hei Pujaan Hati, apa kabarmu

Am Em

Ku harap, Kau baik-baik saja

F C

Pujaan Hati, andai Kau tahu

(Dm) G

Ku sangat mencintai dirimu

I)

C G

Hei Pujaan Hati, setiap malam

Am Em

Aku berdo'a, kepada sang TUHAN

F C

Berharap cintaku jadi kenyataan

(Dm) G

Agar Ku tenang meniti kehidupan

II)

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

Reff:

C G

Mengapa kau tak membalas cintaku

Am Em

Mengapa engkau abaikan rasaku

F C

Ataukah mungkin hatimu membeku

(D) G

Hingga Kau tak pernah pedulikan aku

C G

Cobalah mengerti keadaanku

Am Em

Dan cobalah pahami keinginanku

F C

Ku ingin Engkau menjadi milikku

(D) G

Lengkapi jalan cerita hidupku

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

Musik : C G Am Em

F C Dm G

Kembali: I), II), Reff 2x

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

Video Klip:

Baca juga: Chord Gitar Januari - Glenn Fredly: Kasihku Sampai di Sini Kisah Kita, Jangan Tangisi Keadaannya

Baca juga: Chord Gitar Seberapa Pantas - Sheila On 7, Kunci dari C: Seberapa Pantaskah Kau untuk Ku Tunggu

(Tribunnews.com)

Kunci dan chord gitar lainnya