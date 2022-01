Chord Gitar Seberapa Pantas - Sheila On 7, Kunci dari C: Seberapa Pantaskah Kau untuk Ku Tunggu

Sheila On 7 memeriahkan panggung The 90s Festival yang digelar di Gambir EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (24/11/2019). - Simak chord gitar dan lirik lagu Seberapa Pantas dari Sheila on 7.

Lagu berjudul Seberapa Pantas masuk dalam album Sheila On 7 yang bertajuk 07 Des.

Album tersebut dirilis pada tahun 2002 oleh Sony Music.

Seberapa Pantas - Sheila On 7

Intro: C

C Em

Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu

Am Em

Cukup indahkah dirimu untuk selalu ku nantikan

Dm Em

Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku

Dm Bb C

Mampukah kita bertahan disaat kita jauh

C Em

Seberapa hebat kau untuk ku banggakan

Am Em

Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu ku andalkan

Dm Em

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang

Dm Bb C

Sanggupkah kau meyakinkan disaat aku bimbang

Reff:

F

Celakanya hanya kaulah yang benar-benar aku tunggu

Em

Hanya kaulah yang benar-benar memahamiku

Dm Am

Kau pergi dan hilang kemanapun kau suka

F

Celakanya hany kaulah yang pantas untuk ku banggakan

Em

Hanya kaulah yang sanggup untuk aku andalkan

Dm Am

Diantara pedih aku selalu menantimu

C Em

Seberapa hebat kau untuk ku banggakan

Am Em

Cukup tangguhkah dirimu untuk slalu ku andalkan

Dm Em

Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malang

Dm Bb C

Sanggupkah kau meyakinkan disaat aku bimbang

Musik: Am

Am C D Am F E Dm Am

F Bb F Bb

F Bb

Mungkin kini kau telah menghilang tanpa jejak

F Bb

Mengubur semua indah kenangan

F Bb

Tapi aku selalu menunggumu disini

Gm C

Bila saja kau berubah pikiran

Am F G

Hoooooo......he......he......

