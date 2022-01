Lirik dan Chord Aca Aca Nehi Nehi - Dadido: Mamama Mau Makan Mau Minum Bikin Sendiri

YouTube/Nagaswara Official

TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu dan chord gitar Aca Aca Nehi Nehi yang dinyanyikan grup musik Dadido.

Lagu Aca Aca Nehi Nehi yang viral di TikTok ini telah dirilis pada 2 April 2012 silam.

Chord Gitar Aca Aca Nehi Nehi - Dadido :

[Intro] Am Dm G C F Dm E

Am Dm

mamamamama mau makan mau minum bikin sendiri

G C

cuci baju celana nyetrika pun sendiri

F Dm

apalagi bila tanggal tua mendekati

E

aku bagai bujangan yang tak punya istri

Am Dm

nasib memang nasib jadi begini

G C

semuanya apa - apa ku lakukan sendiri

F Dm

lama - lama mumet juga eh kalo begini

E

bila talak tilu talak tilu

[Reff]

Am Dm

alala tum jahe jahe aca aca nehi nehi

G C

aduh biyung inyong ora sudi

F Dm

bila sifatmu terus begitu

E

pulang saja kau pulang ke rumah orang tuamu

Am Dm

alala tum jahe jahe aca aca nehi nehi

G C

aduh biyung inyong ora sudi

F Dm

bila dirimu terus begitu

E

aku pulangkan kamu

[Intro] Am Dm G C F Dm E

Am Dm

maunya aku marah eh aku bingung sendiri

G C

baru mau ngomong eh malah ditinggal pergi ( oh ya )

F Dm

mondar mandir sendiri bingung mau ngapain

E

ampun gusti ampuni hambamu ini

Am Dm

bila ada uang abang disayang

G C

bila tak ada . jatah kopi pun hilang

F Dm

lama - lama kalau begini rontok hatiku

E

bisa talak tilu talak tilu

* Back to reff

[Intro] Am Dm G C F Dm E ( 2x )

* Back to reff

Outro : Am Dm G C F Dm E

Baca juga: Chord Gitar Lagu Widodari - Denny Caknan ft Guyon Waton, Kunci dari C Mudah Dimainkan

Baca juga: Chord Gitar Wes Tatas - Happy Asmara: Kowe Sing Tak Eman-eman, Ninggalke Roso Kelaran

Baca juga: Chord Gitar Banyu Langit - Didi Kempot, Mulai Kunci C: Ademe Gunung Merapi Purbo

(Tribunnews.com)