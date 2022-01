Chord Gitar Aku Ikhlas - Aftershine ft Damara De: Yowes Rapopo, Rasah Digetuni

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Ikhlas yang dinyanyikan oleh Aftershine ft Damara De.

Baca juga: Chord Gitar Pura-pura Cinta - Cherrybelle: Awalnya Ku Pura-pura Lama-lama Ku Jadi Suka

Baca juga: Chord Gitar We Dont Talk Anymore - Charlie Puth feat Selena Gomez: We Dont Talk Anymore

Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Ikhlas - Aftershine ft Damara De:

Intro : C F C G

C Cmaj7 F

Aku.. nglakoni kabeh iki

Fm C

Ikhlas seko ning ati

G

Nggo sliramu..

C Cmaj7 F

Duh kang mas.. sepurane yen aku

Fm C

Nggawe loro atimu

Am Dm

Aku.. ora menghargai

G

Koe sing gemati..

F G

Yowes rapopo.. rasah digetuni..

Em Am

Cukup aku ngerti perjuanganku

A Dm G

Dadi esemmu.. ning uripmu..

Reff :

F G Em

Sak jembare segoro

Am Dm E

Aku ikhlas yen akhire

Am A

Kudu nompo loro iki

F G Em Am

Tu..lung ojo koe ninggalke aku

Dm G C

A..ku.. pe..ngen ning sandingmu..

Musik : Dm G Em Am

Dm E Am A

F G Em Am

Dm G C

F G

Yowes rapopo.. rasah digetuni

Em Am

Cukup aku ngerti perjuanganku

A Dm G

Dadi esemmu.. ning uripmu..

Reff :

F G Em

Sak jembare segoro

Am Dm E

Aku ikhlas yen akhire

Am A

Kudu nompo loro iki

F G Em Am

Tu..lung ojo koe ninggalke aku

Dm G C

A..ku.. pe..ngen ning sandingmu..

F G

Pancen iki dalane

Em

Aku raiso nompo

Am Dm

Aku wis iso nerimo

G C

Tapi aku sing ora lilo

F G

Pengenmu ke..pie

Em Am

Pengenku nyanding koe

Dm

Wes lalekke aku

G C

Tak cobo nompo anane..

F

Mungkin wis takdire

G

Kudu dikuatke

C G Am

Nompo.. kenyataane

Dm

Aku ro koe..

G C

Pancen.. dudu jodone..

Outro : F Dm G C

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Jodoh Pasti Bertemu - Afgan: Jika Aku Bukan Jalanmu

Baca juga: Chord dan Lirik lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-baik Saja - Judika, Kunci dari G

(Tribunnews.com)