Chord Gitar dan Lirik Lagu Jodoh Pasti Bertemu - Afgan: Jika Aku Bukan Jalanmu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan dalam artikel berikut ini.

Jodoh Pasti Bertemu merupakan single kedua dari album studio ketiga penyanyi bernama asli Afgansyah Reza ini.

Album bertajuk L1ve to Love, Love to L1ve itu dirilis pada 2013.

Berikut Jodoh Pasti Bertemu - Afgan:

[Intro]

D



D F# Bm A

Andai engkau tahu

G A D

betapa ku mencinta

G A F# Bm

Selalu menjadikanmu

E C G

isi dalam doaku



D F# Bm A

Ku tahu tak mudah

G A D

menjadi yang kau pinta

G F# Bm A

Ku pasrahkan hatiku

E G A

takdir kan menjawabnya



[Chorus]

D F# Bm A

Jika aku bukan jalanmu

Em G A

Ku berhenti mengharapkanmu

F# Bm A E

Jika aku memang tercipta untukmu

Em A D Bm

Ku kan memilikimu

Em A D A#-C

jodoh pasti bertemu



F A Dm C

Andai engkau tahu

A# C F

betapa ku mencinta

A# A Dm C

Ku pasrahkan hatiku

G A

takdir kan menjawabnya



[Chorus]

D F# Bm A

Jika aku bukan jalanmu

Em G A

Ku berhenti mengharapkanmu

F# Bm A E

Jika aku memang tercipta untukmu

Em A D Bm

Ku kan memilikimu

Em A

jodoh pasti bertemu



[Int]

G Em F A#



[Chorus]

D# G Cm A#

Jika aku (jika aku) bukan jalanmu

Fm A#

Ku berhenti mengharapkanmu

G Cm A# F

Jika aku memang tercipta untukmu

Fm A#

Ku kan memilikimu



D# G Cm A#

Jika aku bukan jalanmu

Fm A#

Ku berhenti mengharapkanmu

G Cm A# F

Jika aku memang tercipta untukmu

Fm A# Cm A# F

Ku kan memilikimu

Fm A# D#

jodoh pasti bertemu

