Chord Gitar Bersama Bintang - Drive: Senja Kini Berganti Malam

[Intro] C Am Em 2x

C Am Em

Senja kini berganti malam

C Am Em

Menutup hari yang lelah

F C Dm

Dimanakah engkau berada

F C G

Aku tak tahu di mana

C Am Em

Pernah kita lalui semua

C Am Em

Jerit, tangis, canda, tawa

F C Dm

Kini hanya untaian kata

F C E

Hanya itulah yang aku punya

[reff]

Am Em F C

Tidurlah, selamat malam

Dm C E

Lupakan sajalah aku

Am Em F C

Mimpilah dalam tidurmu

Dm E

Bersama bintang

C Am Em 2x

C Am Em

Sesungguhnya aku tak bisa

C Am Em

Jalani waktu tanpamu

F C Dm

Perpisahan bukanlah duka

F C E

Meski harus menyisakan luka

[kembali ke reff]

Dm C Bdim A# E

Am G F E (4x)



[kembali ke reff]

Am Em F C

Lupakan diriku

Am Em F E

Lupakan aku

Am Em F C

Mimpilah dalam tidurmu

Dm E

Bersama bintang



Dm C Bdim E

Am...

