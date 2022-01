Chord Gitar Terlalu Manis - Slank, Kuambil Gitar dan Mulai Memainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Terlalu Manis dari Slank.

Chord gitar Terlalu Manis - Slank

[Intro] G C 4x

G C

Kuambil gitar dan mulai memainkan

Em F C

lagu lama yang biasa kita nyanyikan

G C

Tapi tak sepatah kata Yang bisa terucap

Em F C

Hanya ingatan yang Ada dikepala

G C

Hari berganti angin Tetap berhembus

Em F C

Cuaca berubah daun-daun tetap tumbuh

G C

Kata hatiku pun tak pernah berubah

Em F C

Berjalan dengan apa adanya

D Am

Di malam yang dingin dan gelap sepi

D Am F C

Benakku melayang pada kisah kita

G F C

Terlalu manis untuk dilupakan

Am Em F Em D C

Kenangan yang indah Bersamamu tinggalah mimpi

G F C

Terlalu manis untuk dilupakan

Am Em F Em D C

Walau kita memang tak saling cinta tak akan terjadi

[versi suka2] Em A 4x

[versi jualan] Em D G C F F G

C G

syalala ... syalala ... 3x

C Em

syalala ...

