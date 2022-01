Film All of Us Are Dead Segera Tayang di Netflix pada 28 Januari 2022, Berikut Sinopsis Lengkapnya

Film All of Us Are Dead (1)

TRIBUNNEWS.COM - Film All of Us Are Dead merupakan series drama korea terbaru yang akan segera tayang di Netflix.

Film All of Us Are Dead merupakan film TV series bergenre horor, action, drama dan fantasy.

Dikutip dari imdb.com, film All of Us Are Dead mulai tayang di Netflix pada 28 Januari 2022, mendatang.

Film All of Us Are Dead ini digarap oleh Lee JQ, Chun Sung-il, dan Kim Nam-su.

Film All of Us Are Dead ini diambil dari cerita webtoon populer dengan judul yang sama.

Film All of Us Are Dead ini memiliki judul asli dalam bahasa Korea 'Jigeum Uri Hakgyoneun'.

All of Us Are Dead ini telah resmi merilis teaser-nya di Netflix beberapa waktu lalu.

Film thriller horor ini dibintangi oleh Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, dan beberapa pemain lainnya.

Sinopsis Film

Film All of Us Are Dead nantinya menceritakan tentang serangan zombie di sebuah kota.