Kisah Dishani Chakraborty, Sempat Dibuang di Tempat Sampah, Diadopsi Aktor Bollywood

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil dari Dishani Chakraborty yang telah diadopsi oleh aktor Bollywood, Mithun Chakraborty.

Saat ini dirinya merupakan salah satu selebgram yang cukup terkenal di India.

Diketahui jika saat ini dirinya sedang berada di New York, AS untuk menempuh pendidikan akting di New York Film Academy.

Namun sebelum terkenal seperti sekarang terdapat kisah pilu yang harus dialami Dishi (sapaan Dishani) saat bayi.

Kisah seperti apa yang dimaksud? Berikut ceritanya.

Profil Dishani

Dishani Chakraborty

Dikutip dari muchfeed.com, Dishani Chakraborty merupakan anak perempuan dari aktor terkenal Bollywood, Mithun Chakaraborty dan istri keduanya, Yogeeta Bali.

Diketahui, Dishi lahir pada 24 Oktober di Mumbai, India.

Sebelum menempuh pendidikan akting di New York, ia menyelesaikan pendidikan di Monarch International School di Combatore, Tamil Nadu.

Setelahnya dirinya melanjutkan pendidikan jarak jauh di Penn Foster High School yang berlokasi di Scranton Pennsylvania, AS.