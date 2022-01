Lirik dan Chord Gitar Can't Help Falling in Love - Elvis Presley: Wise Men Say, Only Fools Rush In

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Can't Help Falling in Love dari Elvis Presley.

Can't Help Falling in Love dirilis pada 1961.

Chord Can't Help Falling in Love - Elvis Presley:

[Intro]

C G Am C G



[Verse 1]

C Em Am F C G

Wise men say, only fools rush in

F G Am F * C G C

But I can't help falling in love with you



C Em Am F C G

Shall I stay, would it be a sin?

F G Am F * C G C

If I can't help falling in love with you



[Chorus]

Em B7 Em B7

Like a river flows surely to the sea

Em B7

Darling so it goes

Em A7 Dm G

Some things are meant to be



[Verse 2]

C Em Am F C G

Take my hand, take my whole life too

F G Am F C G C

For I can't help falling in love with you



[Chorus]

Em B7 Em B7

Like a river flows surely to the sea

Em B7

Darling so it goes

Em A7 Dm G

Some things are meant to be



[Verse 3]

C Em Am F C G

Take my hand, take my whole life too

F G Am F C G C

For I can't help falling in love with you

F G Am F C G C

For I can't help falling in love with you

