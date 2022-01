Chord Angkuh - Padi Reborn: Aku adalah Seorang yang Keras Hati

Grup Band Padi Reborn menghibur pengunjung Lippo Mall Kemang dalam acara Magnificent Seven with Padi Reborn di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Berikut chord Angkuh, lagu yang dipopulerkan oleh grup band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Angkuh, lagu yang dipopulerkan oleh grup band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Angkuh ini termuat di album Sesuatu yang Tertunda, album kedua Padi yang dirilis pada 2001 silam.

Lirik lagu Angkuh dari Padi ini menceritakan tentang seseorang yang berubah sifatnya setelah bertemu dengan pujaan hati yang dicintai.

Berikut chord Angkuh dari Padi:

(Drum Intro)

.

Em D

Aku adalah seorang yang keras hati

C B

Yang tak pernah merasakan kelembutan hati

Em D

Hingga disini di penantian terakhir

C B

Ku berjumpa dengan engkau terpikat aku jadinya

.

(Chorus 1)

Em D

Engkaulah sang mentari

C

Yang menyinari bumi

B Em

Dan akan menghangatkan gairah hatiku ooo..

D

Engkaulah embun pagi

C

Yang membasahi tanah

B

Dan akan menyegarkan setiap lelah jiwaku

.

(Intro) Em D C B

Em

Lama sudah aku sendiri

D

Di tuntun langkah-langkah kaki

C B

Mencoba menentang kerasnya hantaman hidup

Em D

Aku akui aku tak mampu menahan semua

C B

Meruntuhkan kerasnya angkuhnya dinding hatiku

.

(Chorus 2)

Em D

Engkaulah sang pelangi

C

Yang mewarnai langit

B Em

Dan akan memayungi gelisah hatiku ooo..

D

Engkaulah angin malam

C

Yang menebarkan wangi

B Am

Dan akan mengharumi hari-hari bahagiaku

.

(Interlude) Am Em C B

Am G B (2x)

.

(Chorus 1)

Em D

Engkaulah sang mentari

C

Yang menyinari bumi

B Em

Dan akan menghangatkan gairah hatiku ooo..

D

Engkaulah embun pagi

C

Yang membasahi tanah

B

Dan akan menyegarkan setiap lelah jiwaku

.

Em D

Engkaulah sang mentari

C

Yang menyinari bumi

B Em

Dan akan menghangatkan gairah hatiku ooo..

D

Engkaulah embun pagi

C

Yang membasahi tanah

B Em

Dan akan menyegarkan setiap lelah jiwaku hoo...

.

(Coda)

Yang menebarkan wangi

Dan akan mengharumi hari-hari bahagiaku

