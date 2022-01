Chord Perjalanan Ini - Padi Reborn: Kualunkan Rinduku Selepas Aku Kembali Pulang

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Perjalanan Ini, lagu yang dipopulerkan oleh Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Perjalanan Ini termuat di album Sesuatu yang Tertunda, album kedua Padi yang dirilis pada 2001.

Lagu yang diciptakan oleh Rindra, Fadly, Piyu Padi ini mengisahkan tentang kerinduan seseorang kepada kekasihnya karena cukup lama tak jumpa.

Chord Perjalanan Ini dari Padi

Intro : G C Am C G C Am



G Am C

kulayangkan pandanganku .. melalui kaca jendela

G Am C

dari tempatku bersandar seiring lantun kereta

G Am C

membawaku melintasi tempat-tempat yang indah

G Am C D

membuat isi hidupku penuh riuh dan berwarna



[Reff]



D Em C G D

kualunkan rinduku.. selepas aku kembali pulang

D Em C G D

tak akan kulepaskan dekapku .. karena

D Em C G

kutahu pasti aku merindukanmu

C D C D G

seumur hi....dupku selama-lamanya

G C Am C G C Am



G Am C

perjalanan inipun kadang merampas bijak hatiku

G Am C

sekali waktupun mungkin menggoyahkan pundi cintaku

G Am C

menetaskan setiaku .. menafikan engkau disana

G Am C

maafkanlah aku cepat ku kembali....



Kembali Ke : [Reff]

Interlude : G Am C 4x



G Am C

kutautkan rinduku .. kuikatkan janji

G Am C

kubawa pulang diriku hanya untukmu

G Am C

kusanjungkan mimpi-mimpi hangati malam

G D C G D

rindu ini membakar hatiku kuakan kembali pulang ..

C G D C G

kuakan kembali pulang

G Am C

na .. na .. na .. 2x

G Am C

aku ingin cepat kembali ...

G Am C

aku ingin cepat disampingmu ..

G Am C

na .. na .. na .. 2x

