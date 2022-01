Chord Seandainya Bisa Memilih - Padi Reborn: Kaulah Rahasia Terbesar Hidupku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Seandainya Bisa Memilih, lagu yang dipopulerkan oleh grup band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Seandainya Bisa Memilih ini termuat di album kedua Padi yang bertajuk Sesuatu yang Tertunda, dirilis pada 2001 silam.

Lagu ini bercerita tentang pilihan seseorang ketika mempunyai kesempatan kedua dalam memilih suatu hal.

Berikut chord Seandainya Bisa Memilih

Intro : Dm G C A 2x

Dm Gm Dari lubuk jauh hatiku C A Jiwaku resah mencari tau Dm Gm Apa yang sedang ku rasakan ini C A Terguncang aku mengingat engkau

Reff :

Gm Dm Seandainya aku masih bisa memilih Gm Dm Akan ku pilih engkau sebagai kekasih sejatiku Gm Dm Betapa semua harapan hanya untukmu Bb A Akan ku pahat namamu dalam pusara hatikku

Interlude : Dm G C A 2x

Dm G Kaulah rahasia terbesar hidupku C A Yang takan mungkin aku ungkapkan Dm Gm Ku simpan erat perasaanku C A Meski ajal menanti Reff :

Gm Dm Seandainya aku masih bisa memilih Gm Dm Akan ku pilih engkau sebagai kekasih sejatiku Gm Dm Betapa semua harapan hanya untukmu Bb A Akan ku pahat namamu dalam pusara hatikku Interlude : D C#m C A 2x Dm Gm C A 4x Reff : Gm Dm Seandainya aku masih bisa memilih Gm Dm Akan ku pilih engkau sebagai kekasih sejatiku Gm Dm Betapa semua harapan hanya untukmu Bb A Akan ku pahat namamu dalam pusara hatikku Coda : Dm Gm C A





Baca juga: Chord Perjalanan Ini - Padi Reborn: Kualunkan Rinduku Selepas Aku Kembali Pulang

Baca juga: Chord Lain Dunia - Padi Reborn: Bernyanyilah Bahagiakan Hati

Baca juga: Chord Kemana Angin Berhembus - Padi: Aku Takkan Tergoyahkan Aku Pasti Akan Kembali

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya