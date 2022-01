Chord dan Lirik Lagu Bintang di Surga - NOAH: Masihku Merasa Angkuh Terbangkan Anganku Jauh

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Bintang di Surga yang dinyanyikan NOAH.

Bintang di Surga sebelumnya telah dipopulerkan oleh Peterpan, namun kini NOAH kembali me-remake lagu tersebut.

Video klip terbaru lagu ini telah tayang di YouTube Noah Official pada Jumat (7/1/2022).

Berselang satu hari dirilis, klip Bintang di Surga telah ditonton lebih dari 4,4 juta kali.

Baca juga: Chord Gitar Jalan Tengah - Naura Ayu: Jika Aku Tak Lagi Sama Denganmu, Tak Lagi Saling Merindu

Baca juga: Chord Angkuh - Padi Reborn: Aku adalah Seorang yang Keras Hati

Chord Gitar Lagu Bintang di Surga - NOAH:

[Intro]

Em C G Bm….(2x)

Em

masih ku merasa angkuh

C

terbangkan anganku jauh



G

langit kan menangkapku

Bm

walau kan terjatuh ….

Em

dan bila semua tercipta

C

hanya untuk ku merasakan

G

semua yang tercipta

Bm

hampa hidup terasa ….

[Interlude]

Em C G Bm

*)

Em

lelah tatapku mencari

C

arti untukku membagi

G

menemani langkahku

Bm

namun tak berarti….

Em

dan bila semua tercipta

C

tanpa harus ku merasakan

G

cinta yang tersisa

Bm

hampa hidup terasa….

[Reff]

C

bagai bintang di surga

G

dan seluruh warna

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nya..ta….

C

oh bintang di surga

G

berikan cerita

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nyata

[Musik]

Em C G Bm ….Em

*)

Em

lelah tatapku mencari

C

arti untukku membagi

G

menemani langkahku

Bm

namun tak berarti….

Em

dan bila semua tercipta

C

tanpa harus ku merasakan

G

cinta yang tersisa

Bm

hampa hidup terasa….

[Reff]

C

bagai bintang di surga

G

dan seluruh warna

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nya..ta….

C

oh bintang di surga

G

berikan cerita

D

dan kasih yang setia

Bm

dan cahaya nyata

[Outro]

Em C G Bm

C G D Bm (4x)

Em C G Bm….

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Abcdefu - Gayle, Viral di TikTok: I Was Into You, But I’m Over It Now

Baca juga: Chord Gitar Ghost - Justin Bieber: Ill Settle For The Ghost of You, I Miss You More Than Life

Video Klip Lagu Bintang di Surga - NOAH:

Simak chord gitar lainnya

(Tribunnews.com)