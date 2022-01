Sinopsis Film Beyond the Reach, Aksi Perburuan Berujung Salah Sasaran, Tayang Malam Ini

Sinopsis Film Beyond the Reach, tayang malam ini, Sabtu (8/1/2022) pukul 23.00 WIB di Trans TV.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film Beyond the Reach, yang tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Sabtu (8/1/2022) pukul 23.00 WIB.

Beyond the Reach merupakan film bergenre thriller asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2014, silam.

Film Beyond the Reach diadaptasi dari sebuah novel karangan Robb White yang dirilis pada 1972 dengan judul Deathwatch.

Sederet bintang yang bermain dalam film ini di antaranya Michael Douglas, Jeremy Irvine dan Ronny Cox.

Dikutip dari IMDb.com, film Beyond the Reach digarap oleh sutradara Jean-Baptiste Léonetti.

Sementara skenario film ditulis oleh Stephen Susco.

Sinopsis Film Beyond the Reach

Beyond the Reach mengisahkan kehidupan seorang pengusaha bernama Madec.

Madec adalah seorang pengusaha yang tidak bermoral.

Suatu hari, Madec memperkerjakan Ben yang seorang pelacak handal untuk membimbingnya melewati Gurun Mojave.