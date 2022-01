Chord Gitar dan Lirik Lagu Memandangmu - Ikke Nurjanah: Bulan Bawa Bintang Menari Iringi Langkahku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Memandangmu dari Ikke Nurjanah dalam artikel berikut ini.

Memandangmu adalah salah satu lagu hits dari Ikke Nurjanah.

Lagu ini dirilis pada tahun 1998.

Berikut Memandangmu - Ikke Nurjanah:

[Intro]

C Dm G7 C G7



[Verse]

C Dm

Memandangmu, walau selalu

G F C

Tak akan pernah beri jemu dihatiku

C Dm

Menyapamu, walau selalu

G F C

Masih terasa merdu bagai diawal jumpa

Em F C

Mencari apa yang aku cari

Em F Bb G G7

Merangkai rindunya hatiku



[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya



[Interlude]

C Dm G7 C G7



[Verse]

C Dm

Memelukmu, walau selalu

G F C

Tak akan pernah sanggup aku melepasnya

C Dm

Membelaimu, walau selalu

G F C

Masih terasa harum lembut dihatiku

Em F C

Mencari apa yang aku cari

Em F Bb G G7

Merangkai rindunya hatiku



[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya



[Chorus]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C G7

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya



[Fade Out]

C F

Bulan bawa bintang menari iringi langkahku

Dm G7 C G7

Malam hadir bawa diriku berjumpa denganmu

C F

Dua hati satu tujuan melangkah bersama

Dm G7 C

Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya

