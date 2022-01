Lirik Lagu dan Chord 11 Januari - Gigi, Kunci Dasar dari C Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan chord gitar 11 Januari oleh grup band Gigi.

Lagu 11 Januari disebut merupakan momen vokalis Gigi, Armand Maulana, menikahi sang istri, Dewi Gita.

Armand Maulana dan Dewi Gita menikah pada 11 Januari 1994.

Chord 11 Januari - Gigi :

Intro : C F C F C F Dm G

C F C F C F Dm G

C F

sebelas januari bertemu

C F

menjalani kisah cinta ini

C F

naluri berkata engkaulah

Dm G

milikku...

C F

bahagia selalu dimiliki

C F

bertahun menjalani bersamamu

C F

kunyatakan bahwa engkaulah

Dm G

jiwaku..

*)

Am F

akulah penjagamu

Am F

akulah pelindungmu

Am D

akulah pendampingmu

G

di setiap langkah-langkahmu

C F

pernahku menyakiti hatimu

C F

pernah kau melupakan janji ini

C F

semua karena kita ini

Dm G

manusia..

*)

Am F

akulah penjagamu

Am F

akulah pelindungmu

Am D

akulah pendampingmu

G

di setiap langkah-langkahmu

Reff:

C G

kau bawa diriku

Dm Am-G

kedalam hidupmu

C G

kau basuh diriku

F G

dengan rasa sayang

C G

senyummu juga sedihmu

Dm Am-G

adalah Hidupku

C G

kau sentuh cintaku

F

dengan lembut

G

dengan sejuta warna

Musik : Am F C Am F C Dm G

==Kembali ke : Reff

C F

sebelas (11) januari bertemu

C F

menjalani kisah cinta ini

C F

naluri berkata engkaulah

Dm G

milikku...

Baca juga: Chord Gitar 365 - Tiara Andini: Masih Jelas di Telinga, Manisnya Suara

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Saat Kau Tak di Sini - Jikustik: Terpenjara Sepi Ku Nikmati Sendiri

Baca juga: Chord Gitar Lagu Bintang di Surga - NOAH: Masih Ku Terasa Angkuh, Terbangkan Anganku Jauh

(Tribunnews.com)

Chord gitar lainnya