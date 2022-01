Link Nonton Film Eternals di Disney+ Hari Ini, Berikut Pemain dan Fakta Menariknya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link nonton film Eternals di Disney+ beserta pemain dan fakta menariknya.

Tahun lalu adalah tahun yang besar bagi Marvel dengan merilis Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dan terakhir Eternals.

Film superhero tersebut tayang perdana secara eksklusif di bioskop pada bulan November 2021.

Namun, bagi masyarakat yang belum menonton di bioskop, hari ini dapat menonton di Disney+.

Dikutip dari etonline.com, Eternals akan melakukan debut streamingnya di Disney+ pada hari ini, 12 Januari 2022.

Disutradarai oleh Chloé Zhao pemenang, film ini menampilkan Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Lia McHugh, dan Don Lee.

Seperti yang diketahui, film Eternals menghadirkan sekelompok pahlawan dari luar bintang yang telah melindungi bumi sejak awal manusia.

Ketika makhluk mengerikan yang disebut Deviants, yang telah lama hilang dari sejarah, kembali secara misterius, Eternals dipaksa untuk bersatu kembali dan membela umat manusia sekali lagi.

Pemain dalam film Eternals

Berikut beberapa pemain dalam film Eternals, dikutip dari whatsondisneyplus.com: