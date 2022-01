Sinopsis Film Welcome to the Punch, Aksi James McAvoy yang Berusaha Menangkap Mark Strong

James McAvoy dan Mark Strong dalam film Welcome to the Punch (2013)

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Welcome to the Punch yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Rabu (12/1/2022) pukul 23.30 WIB.

Welcome to the Punch merupakan film bergenre thriller aksi yang ditulis dan disutradarai oleh Eran Creevy.

Berdurasi 99 menit, film ini dibintangi oleh James McAvoy, Mark Strong, dan Andrea Riseborough.

Film ini tayang di Festival Film Glasgow pada 24 Februari 2013.

Sebelum menontonnya, simak inilah sinopsis film Welcome to the Punch yang dikutip Tribunnews.com dari IMDb.

Sinopsis Film Welcome to the Punch

Film dimulai ketika empat pria bersenjata muncul dari sebuah gedung dengan masker gas, setelah melakukan perampokan, dan pergi dengan sepeda motor.

Pada saat yang sama Max Lewinsky melaporkan melalui telepon kepada atasannya bahwa "Sternwood melakukannya malam ini".

Max Lewinsky kemudian berusaha menangkap Sternwood.

Dia akhirnya bisa menjatuhkan Sternwood dari sepeda motornya di terowongan, dan mereka berkelahi untuk beberapa saat sebelum Sternwood menembak lutut Max.