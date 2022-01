Sinopsis Film Welcome to The Punch, Aksi Mark Strong Lari dari Pengejaran James McAvoy

Welcome to the Punch (2013). Berikut ini sinopsisnya.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Welcome to The Punch yang akan tayang di Trans TV malam ini, Rabu (12/1/2022) pukul 23.30 WIB.

Dikutip dari IMDb, film Welcome to The Punch bergenre action kriminal yang ditulis dan disutradarai oleh Eran Creevy.

Aktor dan aktris yang membintangi film asal Amerika ini di antaranya James McAvoy, Mark Strong, Andrea Riseborough, dan Dean Warns.

Film ini memiliki durasi satu jam lebih 39 menit dan pertama kali rilis pada 11 Januari 2014 untuk penayangan di Indonesia.

Welcome to The Punch dijadwalkan akan tayang di Trans TV malam ini pukul 23.30 WIB.

Sinopsis Film Welcome to The Punch

Cuplikan film Welcome to the Punch (2013) (3) (IMDb)

Film ini menceritakan Jacob Sternwood (Mark Strong) yang menjadi buronan karena terlibat aksi pencurian dan bersembunyi di Islandia.

Setelah tiga tahun melarikan diri ke Islandia, Jacob menjadi pemakai obat-obatan untuk menghilangkan trauma.

Namun ia terpaksa kembali ke London, karena putranya yang bernama Ruan Sternwood (Elyes Gabel) sakit saat hendak bepergian.

Sebelumnya, Jacob dalam pengejaran polisi Max Lewinsky (James McAvoy) sebelum lari ke Islandia.