CHORD Gitar Jangan Pernah Berubah - Marcell: Oh Cintaku Kumau Tetap Kamu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Jangan Pernah Berubah yang dipopulerkan oleh Marcell Siahaan.

Lirik lagu ini diciptakan oleh Melly Goeslaw.

Lagu ini dirilis pada tahun 2003 lalu dan termasuk dalam album bertajuk Marcell.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jangan Pernah Berubah - Marcell:

Am E Am

masih ada perasaan yang tak menentu di hati

Am E Am

bila ingat sorot matamu yang kurasa berbeda

Dm G C F

Oh, janganlah terjadi yang selalu kutakutkan

Dm E

beribu cara 'kan ku tempuh



[Reff]

Fm A# D#

Oh, cintaku kumau tetap kamu

G# Fm

yang jadi kekasihku

G Cm

jangan pernah berubah

Fm A# D#

selamanya kan ku jaga dirimu

G# Fm

seperti kapas putih di hatiku

G Cm

takkan kubuat noda



Am E

bayangkanlah kedua matamu

E Am

bayangkan aku disisimu

Dm G C F

Oh, janganlah terjadi yang selalu kutakutkan

Dm E

beribu cara 'kan ku tempuh



[Reff]

Fm A# D#

Oh, cintaku kumau tetap kamu

G# Fm

yang jadi kekasihku

G Cm

jangan pernah berubah

Fm A# D#

selamanya kan ku jaga dirimu

G# Fm

seperti kapas putih di hatiku

G Cm

takkan kubuat noda

(Tribunnews.com)

