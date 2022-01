Chord Gitar Mira e - Kiroro, Kunci dari C: Hora Ashimoto wo Mitegoran Kore ga Anata no Ayumu Michi

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Mira e yang dinyanyikan oleh Kiroro, grup duo asal Jepang.

Lagu ini tergabung dalam album Nagai Aida ~Kiroro no Mori (1998).

Selengkapnya, simak chord gitarnya berikut ini.

Chord Gitar Mira e - Kiroro

Intro : C G Am..

F Am Dm G



C Em

hora ashimoto wo mitegoran

Am Em

kore ga anata no ayumu michi

F G Em Am

hora mae wo mitegoran

Dm G C

are ga anata no mirai..



C Em

haha ga kureta

Am Em

takusan no yasashisa

F G Em Am

ai wo idaite

Dm G

ayume to kurikaeshita..



C Em Dm

ano toki wa mada osanakute

Fm C

imi nado shiranai

Bm-Am Em Dm

sonna watashi no te wo nigiri

G C

issho ni ayundekita..



C Em

yume wa itsumo

Am Em

sora takaku aru kara

F G Em Am

todokanakute kowai ne

F G

dakedo oitsuzukeru no..



C Em F

jibun no sutoorii dakara koso

Fm C

akirametakunai

Bm-Am Em Dm

fuan ni naru to te wo nigiri

G C

issho ni ayundekita..



Dm G

sono yasashisa wo

Em Am

toki ni wa iyagari

F G

hanareta haha e sunao ni narezu..

C Em

hora ashimoto wo mitegoran

Am Em

kore ga anata no ayumu michi

F G Em Am

hora mae wo mitegoran

Dm G C

are ga anata no mirai..



Musik : C G Am Em F C Dm G [2x]



Dm G Em Am

sono yasashisa wo toki ni wa iyagari

F G

hanareta haha e sunao ni narezu



C Em

hora ashimoto wo mitegoran

Am Em

kore ga anata no ayumu michi

F G Em Am

hora mae wo mitegoran

Dm G C

are ga anata no mirai..



C Em

hora ashimoto wo mitegoran

Am Em

kore ga anata no ayumu michi

F G Em Am

hora mae wo mitegoran

Dm G C

are ga anata no mirai..



C C/E F -Em

mirai e mukatte

Dm G F C..Dm G

yuu..kkuri to aruite yukoo

Outro : C G Am Em F C Dm G [2x]

