Chord Gitar Bintang Kehidupan - Nike Ardila, Malam-malam Aku Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Bintang Kehidupan oleh Nike Ardila.

Lagu Bintang Kehidupan dirilis pada Februari 1990.

Bintang Kehidupan termuat dalam sebuah album berjudul sama.

Chord Gitar Bintang Kehidupan - Nike Ardila

Intro : Am…G…F…C

Dm…Am…E….

Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

….Mungkin nasib ini

G

suratan tanganku

(Am)

harus tabah menjalani

Int. Am..G..F..C

Dm..Am..E…

Am G

….Jauh sudah langkahku

F

menyusuri hidupku

C

yang penuh tanda tanya

Dm E

….Kadang hati bimbang

Am

menentukan sikapku

F C

tiada tempat mengadu

Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani

Int. Am..G-Am..-G

Reff 1:

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G (Am)

Bahagia kan datang...

Musik: Am..Em..F..C..

hooo oo..

Dm..Am..F..E...

Am G

….Jenuh aku mendengar

F

manisnya kata cinta

C

lebih baik sendiri

Dm E

….Bukannya sekali

Am

seringku mencoba

F C

namun ku gagal lagi

Dm Dm-Em-F

….Hanya iman di dada

G

yang membuatku mampu

(Am)

s’lalu tabah menjalani

Int. Am..G-Am..-G

Reff 2:

C G

..Malam malam aku sendiri

F C

….Tanpa cintamu lagi

Dm G

Houwo..hoo..oo

C G

….Hanya satu keyakinanku

F

….Bintang kan bersinar

C G F

….Menerpa hidupku

G F

Bahagia kan datang

F G C

Hoo..hoo..hoo

