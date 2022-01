Chord Gitar Semua Tentang Kita - Peterpan, Kunci C: Ada Cerita Tentang Aku dan Dia dan Kita Bersama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Semua Tentang Kita yang dinyanyikan oleh Peterpan.

Lagu Semua Tentang Kita tergabung dalam album Taman Langit (2003).

NOAH mengunggah video musik Peterpan ini di kanal YouTube-nya pada 11 Mei 2019.

Selengkapnya, simak chord gitarnya berikut ini.

Chord Gitar Semua Tentang Kita - Peterpan

Intro: C G Am Em F C Am G [2x]

Chorus:

C G Am Em

Waktu Terasa Semakin Berlalu

F C Am G

Tinggalkan Cerita Tentang Kita

C G Am Em

Akan Tiada Lagi Kini Tawamu

F C Am G

Tuk Hapuskan Semua Sepi Di Hati

Reff:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Instrumen: C G Am Em F C Am G [2x]

C G Am Em

Teringat Di Saat Kita Tertawa Bersama

F C Am G

Ceritakan Semua Tentang Kita

Reff 2:

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Aku Dan Dia

F C Am G

Dan Kita Bersama Saat Dulu Kala

C G Am Em

Ada Cerita Tentang Masa Yang Indah

F C Am G

Saat Kita Berduka Saat Kita Tertawa

Outro:

C G Am Em F C Am G

Baca juga: Chord Gitar Lagu Bintang di Surga - NOAH, Kunci Mudah Dimainkan untuk Pemula

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Lekang oleh Waktu - Kerispatih: Intan Permata yang Tak Pudar

Baca juga: Chord Gitar Lagu Kemesraan - Iwan Fals, Kunci dari C: Suatu Hari di Kala Kita Duduk di Tepi Pantai

(Tribunnews.com)

Chord Gitar lainnya