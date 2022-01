Chord Gitar dan Lirik Lagu Tak Lekang oleh Waktu - Kerispatih: Intan Permata yang Tak Pudar

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Tak Lekang oleh Waktu merupakan lagu andalan band Kerispatih.

Lagu ini masuk ke dalam album ketiga mereka 'Tak Lekang oleh Waktu' yang dirilis pada tahun 2008.

Kerispatih merupakan band yang dibentuk pada tahun 2003.

Band ini bergenre musik rock alternatif dan pop rock.

Kini band Kerispatih beranggotakan tiga orang yakni Anton, Fandy (menggantikan Sammy), dan Arief.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tak Lekang oleh Waktu - Kerispatih:

Intro : D G A G C#m Bm G A

D G A

seputih cinta ini

G C#m Bm

ingin ku lukiskan

G A

di dasar hatiku

D G A

kesetiaan janjiku

G C#m Bm

untuk pertahankan

G A

kasihku padamu

Em F#m G

bukalah mata hati

Em F#m E

ku masih cumbui bayang dirimu

F# Bm

di dalam mimpi

G D C

yang mungkin tak kan pernah

Bb C

membawamu di genggamku

Reff:

F Gm

dirimu di hatiku

C F Em Dm

tak lekang oleh waktu

Bb C C-F-Gm

meski kau bukan milikku

Cm D Gm

intan permata yang tak pudar

C F Bb C Bb

tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku

Int. C#

D G A

ku coba memahami

G C#m Bm

bimbangnya nura..ni

G A

tuk pastikan semua

Em F#m G

tak akan ku ingkari

Em F#m E

terlalu banyak cinta yang mengisi

F# Bm

datang dan pergi

G D C

namun tak pernah bisa

Bb C

lenyapkanmu di benakku

Reff:

F Gm

dirimu di hatiku

C F Em Dm

tak lekang oleh waktu

Bb C C-F-Gm

meski kau bukan milikku

Cm D Gm

intan permata yang tak pudar

C F Bb C Bb

tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku

Musik : Bb Bb

Bb-Am-Gm-F-Em-C-D

Reff 2:

G Am

dirimu di hatiku,

D G F#m Em

tak lekang oleh wak tu

C D D-G-Am

meski kau bukan milikku

Dm E Am

intan permata yang tak pudar

D G C D

tetap bersinar mengisi kesepian

G Am

dirimu di hatiku,

D G F#m Em

tak lekang oleh wak tu

C D D-G-Am

meski kau bukan milikku

Dm E Am

intan permata yang tak pudar

D G C D C

tetap bersinar mengisi kesepian jiwaku

C G

tak lekang oleh waktu..

(Tribunnews.com/Mohay)