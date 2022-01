Chord Menjadi Bijak - Padi Reborn: Menembus Ruang dan Waktuku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Menjadi Bijak, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Menjadi Bijak ini termuat di ketiga padi yang bertajuk album Save My Soul, dirilis pada 2003 silam.

Berikut chord Menjadi Bijak dari Padi Reborn:

G

Betapa ini sangat berarti

G

Membagi gelisah dengan dirimu Kawan

D C

Kau kepakkan kau terbangkan alam pikiranku

D C

Menembus ruang dan waktuku

A D

Membangunkan lelap jiwaku

A C - F# - G

Setelah lama tertidur



G

Ada benarnya Ucapan katamu

G

Memang hidup itu harus begini Adanya

D C

Kau kepakkan kau terbangkan alam pikiranku

D C

Menembus ruang dan waktuku

A D

Membangunkan lelap jiwaku

A C - F# - G

Setelah lama tertidur



Interlude: E A C G

E A C B D



G

Terukir lebih baik hidupku

