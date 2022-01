Chord Menanti Keajaiban - Padi Reborn: Seharusnya Aku Tak Patut Bersedih

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Menanti Keajaiban, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Menanti Keajaiban ini termuat di album Save My Soul, album ketiga dari Padi, dirilis pada 2003 silam.

Pada 2019 lalu lagu ini dirilis ulang dengan aransemen berbeda dan dimuat di album Indra ke Enam.

Berikut chord Menanti Keajaiban dari Padi

Intro : G C Em C 2x



C G

tak semudah bagiku untuk bisa meredakan resahku

C G

meski kucoba menyangkal sungguh merisaukan benakku



D C

aku memimpikan malaikat

D C

berkenan menemani aku

G C

tuk sekedar melipurkan hati

Em

dengan setulus hati



Musik : G C Em C



C G

betapa aku telah lama tinggalkan binar di hatiku

C G

aku mungkin kan tertawa namun jiwaku terasa jauh



D C

tak lelah kupandangi langit

D C

berjuta harapku menanti

G C

penuh harap kumenanti

Em C

keajaiban datang dan menghampiriku

G C

oh…

Em C

aku tak tahu apa yang kan kutemui



G C Em C

aku masih menunggu dan menunggu

G C Em C

berharap akan datang keajaiban



Interlude : G C Em C



G C

seharusnya aku tak patut bersedih

Em C

atas semua yang terjadi kepadaku

G C

aku merasa bahwasannya hidup ini

Em C

tak lebih dari sebuah perjalanan



G C

(hingga saatku tiba)

Em C

semoga tak lelah aku terus berpeluh

G C

(hingga saatku tiba)

Em C

kuharap temukan apa yang aku cari



Outro : G C Em C

