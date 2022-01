Hari Ini Sidang Vonis Gaga Muhammad, Greta Irene Ingin Laura Anna Dapat Keadilan: Semoga Hakim Baik

TRIBUNNEWS.COM - Kakak mendiang selebgram Laura Anna, Greta Irene, unggah video kenang sang adik.

Postingan tersebut dibagikan Greta Irena di akun Instagram pribadinya, @gretairn pada Selasa (18/1/2022).

Terlihat ada lima video Laura Anna yang tengah berjuang sembuh, setelah mengalami kecelakaan bersama Gaga Muhammad pada 8 Desember 2019, lalu.

Irene memperlihatkan perjuangan sang adik untuk menggerakkan tangan dan anggota tubuh lain dengan baik.

Video itu diunggah Irene sekaligus untuk menyampaikan pesan dan harapannya terkait sidang vonis Gaga Muhammad.

Diketahui, vonis Gaga Muhammad akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, Rabu (19/1/2022).

Lewat sidang hari ini, Irene berharap Laura Anna bisa mendapatkan keadilannya.

Ia berharap keputusan hakim sesuai dengan yang pihak keluarganya inginkan.

"Lau, besok (19 Januari) adalah sidang keputusan hakim lau.

We have come this far lau!! Akhirnya besok kamu bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya kamu dapatkan.