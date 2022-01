Jelang Vonis Gaga Muhammad, Greta Irene Kakak Laura Anna Tulis Pesan:Kamu Bisa Dapatkan Keadilan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini sidang lanjutan terdakwa Gaga Muhammad akan hadapi vonis hakim atras kasus kecelakaan lalu lintas yang digugat Laura Anna di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (19/1/2022).

Menjelang sidang vonis Gaga Muhammad, kakak mendiang Laura Anna, Greta Irene tak henti-hentinya menulis pesan haru untuk sang adik.

Baca juga: UPDATE Kasus Gaga Muhammad, Hari Ini Akan Hadapi Vonis hingga Harapan Keluarga Laura Anna

Baca juga: Jika Gaga Muhammad Divonis di Bawah 3 Tahun Penjara, Keluarga Laura Anna Bakal Ajukan Banding

Dalam postingan terbarunya di Instagram, Greta mengunggah foto-foro Laura Anna pascakecelakaan saat terbaring di rumah sakit.

Pada keterangan unggahannya, Greta seolah-olah memberitahu Laura Anna, bahwa hari ini adalah hari terakhir perjuangannya di pengadilan.

"Lau, besok (hari ini) adalah sidang keputusan hakim lau," tulis Greta Irene, dikutip Tribunnews, Rabu (19/1/2022).

"We havebcome this far laul! Akhirnya besok (hari ini) kamu bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya kamu dapatkan," ungkapnya lagi.

Greta Irene juga meminta para pengikutnya di Instagran untuk mendoakan supaya majelis hakim dapat memberi hukuman yang maksimaln untuk Gaga Muhammad.

Instagram @edlnlaura/@gagamuhammad (Instagram @edlnlaura/@gagamuhammad)

"Doain yaa lau semoga bisa sesuai sama apa yang kita harapkan. Kita semua akan berjuang mati matian buat kamu yaa sayang. Semoga pak hakim baik bisa ngeliat yang sebenernya," harapnya.

Terakhir, tak lupa Greta mengucap rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karenaNya mendiang Laura Anna bisa tegar menghadapi ini semua sehingga menginspirasi orang sekitarnya.