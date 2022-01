Chord Gitar dan Lirik Lagu My Heart - Acha feat Irwansyah: Bila Kita Mencintai yang Lain

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu My Heart yang dinyanyikan oleh Acha Septriasa feat Irwansyah.

Lagu My Heart dirilis pada tahun 2010 dan merupakan lagu Ost film Heart.

Hingga kini Jumat (21/1/2022), musik video My Heart telah disaksikan lebih dari 37 juta kali di YouTube.

Chord gitar dan lirik lagu My Heart - Acha feat Irwansyah

Intro: Am F Am E

Am F Am E

Am E

disini kau dan aku

A Dm

terbiasa bersama

E Am

menjalani kasih sayang

Bm E

bahagiaku denganmu

Am E

pernahkah kau menguntai

A Dm

hari paling indah

E Am

ku ukir nama kita berdua

Bm E

disini surga kita

Reff:

Am Dm

Bila kita mencintai yang lain

G Am

Mungkinkah hati ini akan tegar

F Dm

Sebisa mungkin tak akan pernah

Bm E

sayangku akan hilang ...

Am Dm

if we love somebody could we be this strong

G C

i’ll fight to win our love will conquer all

F

wouldn’t risk my love

Dm

even just one night

Bm B Am

our love stay in my heart..my heart

Kembali ke: Reff

