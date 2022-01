Chord Gitar Buah Hati - Armada: Kan Ku Jaga Oh Dirimu hingga Tua Nanti, Itu Tugasku Kau Buah Hatiku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Buah Hati yang dinyanyikan oleh Armada.

Lagu ini dirilis pada tahun 2019.

Musik video Buah Hati telah ditonton lebih dari 1 juta kali di YouTube hingga Jumat (21/1/2022).

Chord Gitar dan Lirik Lagu Buah Hati - Armada:

Capo fret 2

[Intro]: G C Am D

G

Untukmu yang telah lama ditunggu

C

Lagu ini tercipta untukmu

Am D G

Tatapanmu, sentuhanmu, bahagiaku

G

Tuhan telah menjawab doaku

C

Kau hadir menyejukkan hatiku

Am D G

Kau anugerah yang terindah, di hidupku

Am

Sehatlah kau selalu

G

Bahagialah selalu

Am

Bersyukurlah selalu

D

Sayangku

[Reff]

G D/F#

Kan ku jaga oh dirimu

F E

Hingga tua nanti

Am Cm

Kan kusayangi kulindungi

G D

Dari kerasnya dunia

G D/F#

Kan ku jaga oh dirimu

F E

Hingga tua nanti

Am

Itu tugasku

D (Em)

Kau buah hatiku

[Music]

Em C G D

Em C G D

Em C G D

Em C D

Hoowo...wo...wooo...

[Reff]

G D/F#

Kan ku jaga oh dirimu

F E

Hingga tua nanti

Am Cm

Kan kusayangi kulindungi

G D

Dari kerasnya dunia

G D/F#

Kan ku jaga oh dirimu

F E

Hingga tua nanti

Am

Itu tugasku

D

Kau buah hati

G D/F#

oh dirimu

F E

Hingga tua nanti

Am Cm

Kan kusayangi kulindungi

G D

Dari kerasnya dunia

G D/F#

Kan ku jaga oh dirimu

F E

U... uuu...

Am

Itu tugasku

Bm

Tanggung jawabku

C

Itu tugasku

D (G)

Kau buah hatiku

Outro: G.. C D G

