Chord Lagu I'll Be There For You - Cherrybelle: Everytime You Miss Me, You Need Me, Remember Me

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul I'll Be There For You dalam artikel berikut ini.

Lagu I'll Be There For You dinyanyikan oleh girlband, Cherrybelle.

I'll Be There For You pertama kali dirilis pada 2011, lalu.

Kini lagu tersebut kembali viral di TikTok dengan kutipan lirik: everytime you miss me, you need me, remember me.

Baca juga: Chord Gitar Cinta Sejati - Ari Lasso, Kunci Gitar Mudah Lengkap Video Klip

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Tiba-Tiba Cinta Datang - Maudy Ayunda: Tiba-Tiba Cinta Datang Kepadaku

Chord Gitar Lagu I'll Be There For You - Cherrybelle:

C G Am G F C G

Sedihnya diriku merindukanmu..rindukanmu

C G Am G F C G

Katakan padaku arti diriku..dihatimu..

F C G F C G

Ku kan ada ..untukmu..

F G Am F G

Kau selalu ..dihatiku..

C G

Everytime you miss me..you need me..

Am G

Remember me

F C F G

I will come to you I promise you I love you

C G

Everytime you miss me..you need me

Am G

Call me call me

F C F G C

I will come to you I promise you.. I'll be there for you..

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Abcdefu - Gayle: I Was Into You, But Im Over It Now

Baca juga: Chord Gitar NOAH - Yang Terdalam, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

Simak chord gitar lainnya

(Tribunnews.com)