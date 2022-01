Aktor Cilik Matt White Meninggal Dunia, Prilly Latuconsina Berduka: Cepet Banget Kamu Perginya

TRIBUNNEWS.COM - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Tanah Air.

Aktor cilik Matt White atau yang akrab disapa Matthew dikabarkan meninggal dunia.

Matthew sendiri dikenal sebagai pemeran Hendrick dalam film Danur yang juga dibintangi Prilly Latuconsina.

Duka mendalam begitu terasa bagi Prilly Latuconsina atas meninggalnya Matthew.

Lewat Instagram pribadinya @prillylatuconsina96, Minggu (23/1/2022), Prilly mengunggah sebuah video bersama bocah laki-laki itu.

Mengiringi unggahannya, Prilly Latuconsina menyampaikan pesan duka.

"Anak baik, anak pinter, anak manis. Sekarang kamu udah nggak sakit lagi ya sayang."

"Pasti kamu udah bahagia di surga. I miss you so much," tulis Prilly.

Aktor cilik bernama Matt White alias Matthew dikabarkan telah meninggal dunia. (Instagram @prillylatuconsina96)

Perempuan 25 tahun ini nampak tak menyangka saat mengetahui Matthew yang masih muda telah pergi selamanya.

Ia pun meminta para pengikutnya di Instagram untuk mendoakan kepergian Matthew.