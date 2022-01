Aprilio Manganang Resmi Bertunangan, Amasya Manganang: yang Nanya Aku Kapan, Doain Aja Mei

TRIBUNNEWS.COM - Aprilio Manganang kini tengah menjadi sorotan di warganet khususnya di media sosial Instagram.

Hal itu diketahui saat Aprilio Manganang mengunggah postingan terbaru yang mencuri perhatian Pada Minggu (23/1/2022).

Terlihat ia tampak berfoto dengan perempuan dan keduanya tampil serasi mengenakan batik dengan motif yang sama.

"tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. thanks and love you so much sayang," tulis keterangan dalam postingan di akun Instagram @manganang92.

Diketahui, Aprilio Manganang telah resmi bertunangan dengan sang kekasih, Claudya.

Terkait momen bahagia itu, sang kakak, Amasya Manganang ikut berkomentar dalam postingan tersebut.

Tanggapan Amasya Manganang kala itu langsung menjadi sorotan warganet.

"Congrats my bro (emoji mata bentuk hati) (emoji cium)... yang nanya aku kapan (emoji tertawa) doain aja ya ... Mei," balas akun Instagram kakak kandung Aprilio Manganang, @amasyamanganang di kolom komentar.

Terlihat tak sedikit warganet yang ikut meramaikan kolom komentar mantan atlet voli putri Indonesia itu.

"Hari patah hati sedunia (emoji tertawa)," komentar salah satu netizen.