Chord Dasar Lagu Bila Cinta Didusta - Cover Via Vallen: Bila Cinta Didusta Hati Mulai Gelisah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Bila Cinta Didusta dari Screen yang dicover Via Vallen.

Lagu Bila Cinta Didusta dirilis pada tahun 1999 dan bernuansa melayu.

Hingga kini Senin (24/1/2022), musik video Bila Cinta Didusta cover Via Vallen telah disaksikan lebih dari 3 juta kali di YouTube Rajawali Mitra Musik.

Intro : Am Dm G

C E Am G-Am



Am Dm

Bila cinta didusta hati mulai gelisah

G C Am

Hilang kekasih hati hidup jadi merana aa aa



Am Dm

Insan jadi idaman kini dimilik orang

G C Em Am

Cinta yang diimpikan putus di tengah jalan aaann

Dm E

Terpaksa mengalah



(*)

Am Dm

Mengapa mencinta andainya tak setia

G C

Tak usahlah bercinta jika hanya berpura



Am Dm

Bila hati dah jemu mula berpaling tadah

G C

Tak pernah difikirkan orang yang ditinggalkan

F E Am

Tersiksa sayup pilu



Reff:

Dm Am

Ho oo Merayu-rayu

G Am

Ho oo ingin kembali

Dm Am

Ho oo meratap sayu

G F

Tidak mungkin orang simpati

G-E Am E

Menoleh pun tak sudi



(**)

Am Dm

Andainya ditakdirkan cintamu didustai

G C Em Am

Pastinya kau mengerti siksanya perpisahan aa aann

Dm E Am

Hanyalah ditemani sesalan



Int : Am Dm G C Em Am (2x)



kembali ke : (*), Reff, (**)

(Tribunnews.com)