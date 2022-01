Chord Dasar Kucinta Kau Apa Adanya - Once: Aku Mau Cintai Kekuranganmu

Once Mekel - Lagu berjudul Kucinta Kau Apa Adanya dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Once, berikut chord dasar dan lirik lagunya.

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Kucinta Kau Apa Adanya dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Once Mekel.

Lagu Kucinta Kau Apa Adanya dirilis pertama kali pada tahun 2012.

Lagu Kucinta Kau Apa Adanya ini rilis dalam album The Best Of Top label musik Aquarius Musikindo.

Lagu Kucinta Kau Apa Adanya ini menceritakan tentang kisah cinta seseorang yang tulus pada kekasihnya, yang mencintai kekasihnya apa adanya.

Chord Dasar Kucinta Kau Apa Adanya - Once:

Intro:

C D G F Em D G

C G Am

kau boleh acuhkan diriku

F Em Dm

dan anggap ku tak ada

F G Am

tapi takkan merubah

Dm

perasaanku..

F Dm G

………… kepadamu..

C G Am

ku yakin pasti suatu saat

F Em Dm

semua kan terjadi

F G Am

kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..

Reff:

C

aku mau mendampingi dirimu

Am D G

aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

s’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

apapun terjadi… ku janjikan aku ada

Musik:

C D G F Em D G

C G Am

kau boleh jauhi diriku

F Em Dm

namun kupercaya

F G Am

kau kan mencintaiku

Dm

dan tak akan pernah…

F G

melepasku..

Reff:

C

aku mau mendampingi dirimu

Am D G

aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

s’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

apapun terjadi… ku janjikan aku ada

C D G C D G

………..oh yeah……………aku ada…

Musik:

C D G Am-Em-F..Fm

Reff:

-G C

aku mau mendampingi dirimu

Am D G

aku mau cintai kekuranganmu

C E

aku yang rela terluka

Am E F

untukmu selalu..uuu uu..

-G C

aku mau mendampingi dirimu

Am D G

aku mau cintai kekuranganmu

C E Am

s’lalu bersedia bahagiakanmu

E F Fm G C

apapun terjadi… ku janjikan aku ada

Outro:

C D G F Em D G

Video Klip Kucinta Kau Apa Adanya - Once:

(Tribunnews.com)

