Chord Dasar Repihan Hati - Padi Reborn, Kunci Gitar dari Bm

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Repihan Hati, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Repihan Hati ini termuat di album Save My Soul, album ketiga dari Padi yang dirilis pada 2003, silam.

Lagu Repihan Hati ini menceritakan tentang kerisauan seseorang akan hidup dan menginginkan seorang sahabat untuk selalu menemaninya.

Berikut chord Repihan Hati dari Padi Reborn

[intro] Bm...



Bm A

sahabat dengarkanlah sekedar pintaku ini

G E F#

aku ingin mencurahkan luapan isi hatiku

Bm A

tlah lama engkau tahu diriku terbeban perih

G E F#

hanya engkau yang berkenan menemani hidupku

Bm A

tiada yang sebaik dirimu

G E F#

tak setulus teduh caramu

Bm A

tak semurni palung sikapmu

G E F#

yang menguatkan semangatku (harapanku)



reff :

D G D G

sebelum tiba saat rebahkan tubuhku

D G D G

sebelum tiba saat lepaskan jiwaku



[int] Bm A G F#



Bm A

sahabat dengarkanlah repihan isi hatiku

G E F#

aku ingin engkau tahu berartinya kau bagiku

Bm A

sesungguhnya tubuh ini tak mampu bertahan lagi

G E F#

meski hanya untuk bisa menggenggam tanganmu



reff :

D G D G

sebelum tiba saat rebahkan tubuhku

D G D

sebelum tiba saat lepaskan jiwaku



[int] A# C D A# G D A# G D

F C D D F C D# A# F C

D#...

Bm Em C F# 4x

(Tribunnews.com)

