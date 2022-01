Chord Dasar Prolog - Padi Reborn, Kunci Gitar Mudah dari C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Prolog, lagu yang dipopulerkan oleh band Padi yang kini bernama Padi Reborn.

Lagu Prolog ini termuat di album keempat mereka yang bertajuk Padi, dirilis pada 2005 silam.

Lagu Prolog ini mengisahkan tentang semangat yang muncul setelah sebelumnya dilanda kegelisahan dan ketakutan.

Berikut chord Prolog dari Padi Reborn:

Intro : C Em C Em C Angin bertiup menyadarkan aku Em Tepat saat aku mendiamkan diri Am G D Apa yang telah terjadi kepada diriku C Apakah bulan memihak kepadaku Em Dan pijarnya masihkah menghiasi malam Am G D Aku akui kesalahan ini tak harus aku ulangi Interlude : C Em Am D C * Seperti halnya engkau sang mentari Em Tak henti menyinari seluruh bumi Am G D Begitu juga adanya diriku tak akan berhenti langkahku C Langit memang berlapis adanya Em Samudera pun membentang oh luasnya Am G D Tak ubahnya diriku adanya tak akan usai semangatku Interlude : C Em Am D C Em C Em C D Em 2x C Pasang air menyapu kerasnya karang] Em Takan goyah meskipun harus diterjang Am G D Kini aku mencoba mengikrarkan janji Balik ke * Coda : Em A C D Em 2x C D Langit memang berlapis adanya Em Samudera pun membentang oh luasnya C D Tak ubahnya diriku adanya Em C D Em Tak ubahnya diriku adanya C D Em Tak ubahnya diriku adanya





Baca juga: Chord Dasar Repihan Hati - Padi Reborn, Kunci Gitar dari Bm

Baca juga: Chord Patah - Padi Reborn: Bagai Serpih-serpih Pasir di Pantai

Baca juga: Chord Sesuatu Yang Tertunda - Padi feat Iwan Fals: Temui Cinta, Lepaskan Rasa

(Tribunnews.com)

Chord Gitar Padi Lainnya